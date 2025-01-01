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Neue Website — Bald verfügbar

Historische Gärten.
Ihre Geschichte.

Eine neue Website über historische Parks und Gärten in Deutschland — mit eigenen Fotos, Hintergrundinformationen und Gartenexperten aus der Region. In Kürze hier.

Im Aufbau — Wir melden uns bald

Diese Website steht nicht in Verbindung mit der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Die Gartenkunst“ der Wernerschen Verlagsgesellschaft — dem Standardwerk der Gartendenkmalpflege seit 1989. Zur Fachzeitschrift ↗

Was hier entsteht

Parks & Gärten — zugänglich für alle

Historische Parks und Gärten gehören zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Deutschlands. Wörlitz, Mosigkau, Bad Muskau — diese Orte haben eine Geschichte, die es verdient erzählt zu werden.

Diese Seite stellt historische Gärten und Parks vor: mit eigenen Fotos, historischem Hintergrund und praktischen Besucherinfos. Daneben finden Gärtnereien, Landschaftsarchitekten und Gartenplaner einen Platz, sich redaktionell vorzustellen.

Die Seite entsteht in Köthen / Anhalt — mitten in der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft, einem der bedeutendsten Gartenkunst-Ensembles Europas und UNESCO-Welterbe.

Kontakt

Fragen & Anfragen

Interesse an einem redaktionellen Unternehmensporträt für Ihre Gärtnerei, Ihr Landschaftsarchitekturbüro oder Ihren Gartenbaubetrieb? Fragen zur Seite? Schreiben Sie uns.

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Daniel Weihmann · abi Online-Marketing
Köthen (Anhalt), Sachsen-Anhalt

Gärtnereien, Landschaftsarchitekten und Gartenbaubetriebe können sich hier künftig mit einem redaktionellen Porträt vorstellen. Melden Sie sich gerne vorab.