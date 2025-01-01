Was hier entsteht

Parks & Gärten — zugänglich für alle

Historische Parks und Gärten gehören zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Deutschlands. Wörlitz, Mosigkau, Bad Muskau — diese Orte haben eine Geschichte, die es verdient erzählt zu werden.

Diese Seite stellt historische Gärten und Parks vor: mit eigenen Fotos, historischem Hintergrund und praktischen Besucherinfos. Daneben finden Gärtnereien, Landschaftsarchitekten und Gartenplaner einen Platz, sich redaktionell vorzustellen.

Die Seite entsteht in Köthen / Anhalt — mitten in der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft, einem der bedeutendsten Gartenkunst-Ensembles Europas und UNESCO-Welterbe.