Eine neue Website über historische Parks und Gärten in Deutschland — mit eigenen Fotos, Hintergrundinformationen und Gartenexperten aus der Region. In Kürze hier.
Historische Parks und Gärten gehören zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern Deutschlands. Wörlitz, Mosigkau, Bad Muskau — diese Orte haben eine Geschichte, die es verdient erzählt zu werden.
Diese Seite stellt historische Gärten und Parks vor: mit eigenen Fotos, historischem Hintergrund und praktischen Besucherinfos. Daneben finden Gärtnereien, Landschaftsarchitekten und Gartenplaner einen Platz, sich redaktionell vorzustellen.
Die Seite entsteht in Köthen / Anhalt — mitten in der Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft, einem der bedeutendsten Gartenkunst-Ensembles Europas und UNESCO-Welterbe.
Interesse an einem redaktionellen Unternehmensporträt für Ihre Gärtnerei, Ihr Landschaftsarchitekturbüro oder Ihren Gartenbaubetrieb? Fragen zur Seite? Schreiben Sie uns.
Gärtnereien, Landschaftsarchitekten und Gartenbaubetriebe können sich hier künftig mit einem redaktionellen Porträt vorstellen. Melden Sie sich gerne vorab.